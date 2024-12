Afpersingsdeal aan de Herengracht (#5) | De cruciale 10 april

Donderdag 10 april 2003 is een zwaarbewolkte voorjaarsdag en de temperatuur komt in Amsterdam-Zuid niet heel ver boven het vriespunt. Aan het eind van de ochtend stuurt Endstra zijn BMW door de Fred. Roeskestraat in Amsterdam-Zuid. Hij rijdt parallel aan de Ring A10 langs de rooms-katholieke begraafplaats Buitenveldert naar het daar gevestigde notaris- en advocatenkantoor Lexence.

_____________

Crimesite presenteert in een serie van zes artikelen een nieuwe reconstructie – met nieuwe feiten – van de afpersing van Endstra door Holleeder c.s. De Hoge Raad doet in december uitspraak in een herzieningsverzoek van vastgoedhandelaar Jan-Dirk Paarlberg (67), die in 2012 door het gerechtshof in Amsterdam werd veroordeeld voor witwassen van afpersingsgeld van Willem Holleeder. Paarlberg heeft zijn celstraf van vier jaar hiervoor inmiddels uitgezeten.

De advocaat-generaal heeft dit najaar aan de Hoge Raad geadviseerd Paarlberg’s verzoek niet-ontvankelijk te verklaren, Paarlberg’s advocaten stellen dat zijn argumenten geen doel treffen.

_____________

Zekerheid ter afbetaling

Endstra’s stemming is matig. Het is niet een afspraak zoals hij ze graag heeft. Er valt geen lucratieve deal te maken. Hooguit kan hij proberen zo min mogelijk geld kwijt te raken.

Hij ziet zich genoodzaakt om bij een notaris een aandeelhoudersbesluit, een onherroepelijke volmacht en een overeenkomst inzake verpanding te tekenen. Dit alles om de zekerheid ter afbetaling van de reeds bestaande schuld.

Als hij de schuld niet betaalt vervalt een van zijn meest waardevolle vastgoed bv’s aan Paarlberg. En: als hij niet op tijd betaalt is hij ook nog een boeterente verschuldigd van tienduizenden euro’s per dag.

Eenmaal binnen gaat hij aan een tafel zitten met notaris Jelle ten Have en Paarlberg’s fiscalist Ad van Tatenhove. De deal is in correspondentie en telefoontjes al voorbereid, door Endstra zelf, en door de twee anderen. Nu moeten de puntjes op de i worden gezet.

De hoogte van de boeterente voor te laat betalen, 0,5% per dag, was reeds bepaald. Het discussiepunt was nu alleen de ingangsdatum.

Dan gaat er kennelijk iets mis. Endstra staat op en loopt midden in het gesprek de deur uit.

‘Beetje benauwd’

In zijn auto rijdt Endstra de Fred. Roeskestraat weer uit om bij het stoplicht linksaf te slaan. Het gaat onder de A10 door in de richting van het VU-ziekenhuis. Verderop in Amsterdam-Buitenveldert parkeert hij zijn auto op de Van Boshuizenstraat en gaat hij te voet verder. Een grote auto schuift naar de stoeprand, het achterportier met geblindeerde ruit zwaait open, en Endstra laat zich vallen op de achterbank.

‘Goedemiddag’, zegt hij in de auto tegen de drie rechercheurs van de CIE, ‘Ik hoop dat jullie ook iets verder zijn gekomen want af en toe wordt het een beetje benauwd’.

‘Er was niets bijzonders met hem [Endstra]. (…) De sfeer was normaal’

De bandopname van de CIE-rechercheurs van dit “achterbankgesprek” registreert op dat moment 13.05, op 10 april 2003.

Endstra begint niet over de meeting waar hij zojuist is weggelopen.

Hij merkt wel op een beetje ‘overspannen’ te zijn. Hij vertelt over moordplannen die Holleeder zou hebben om hem en andere vastgoedhandelaren dood te schieten. Dat zijn weliswaar onthutsende zaken, maar toch ook een herhaling van de strekking van eerdere achterbankgesprekken.

Endstra babbelt voort en vertoont eigenlijk geen tekenen van bijzondere agitatie.

Telefoontje: eis ingewilligd

Na een klein half uurtje krijgt Endstra een telefoontje van Paarlberg’s fiscalist Ad van Tatenhove. Van Tatenhove is nog bij Lexence en probeert met een voorstel de onderhandelingen weer op gang te brengen.

Endstra keert daarop direct terug naar Lexence waar hij rond 14.00 toch de volmacht voor verpanding ondertekent. Met dien verstande dat zijn eis is ingewilligd: de ingangsdatum voor de boeterente is met een maand vooruit geschoven naar 1 mei.

Het was een kwestie van onderhandelen geweest. Notaris Ten Have verklaarde later over die middag: ‘Er was niets bijzonders met hem [Endstra]. (…) De sfeer was normaal’ Ten Have merkte niets van onvrijwilligheid bij het tekenen van de overeenkomst, die volgens ten Have een volgens hem tamelijk normaal was.

Niet door de strot

Het is niet zo dat Endstra de overeenkomst door de strot geduwd kreeg. Hij had persoonlijk eind februari de verpandingsakte in concept op laten maken, aan de hand van een voorbeeld van een notaris in Zierikzee die hij per fax had ontvangen. Endstra had in zijn conceptstuk zowel de (hoogte van) de beoogde boeterente als de ingangsdatum vermeld. Die datum was oorspronkelijk 1 april, zoals ook staat vermeld in Endstra’s dagboek.

De uiteindelijke akte die notaris Ten Have had opgesteld was op Endstra’s stuk gebaseerd en vrijwel overeenkomstig.

Notaris Ten Have noch de fiscalist Van Tatenhove constateerden dwang bij het ondertekenen van de verpandingsakte.

Uitstel boeterente

Uitstel van de ingangsdatum van de boeterente was precies wat Endstra had gewild, verklaarden de twee getuigen later desgevraagd door de recherche. Het was een zakelijke bijeenkomst geweest. Ten Have voegde eraan toe dat in dit soort onderhandelingen ‘enig theater’ niet ongewoon is, doelend op het plotselinge weglopen van Endstra.

In feite was het er op neergekomen dat Endstra enig uitstel van betaling van Paarlberg kreeg, dit met het oog op het finaliseren van een lucratieve deal in de nabije toekomst. Ergens in het voorjaar van 2003 zou een slepende transactie over de verkoop van het World Fashion Center (WFC, langs de Ring A10) rond zijn. Endstra zou dan meer dan tien miljoen ontvangen en qua liquiditeit weer ver boven Jan zijn.

Tot hier zijn de gebeurtenissen van 10 april goed te reconstrueren. Wat gebeurde er daarna op die middag gebeurde is veel vager.

Loyens & Loeff

Endstra noteerde in zijn dagboek dat hij direct van Lexence bij een ander advocaten- en notariskantoor aan de Fred. Roeskestraat naar binnen was gelopen. Ditmaal het kantoor van Loyens & Loeff, destijds schuin tegenover het Olympisch Stadion gevestigd.

Bij Loyens & Loeff was hij zonder afspraak ontvangen door notaris Ted van Lidth de Jeude, met wie Endstra al vele transacties had gedaan.

Ten overstaan van van Lidth de Jeude toont hij zich ernstig van streek, getuigde deze notaris later bij de recherche.

Endstra liet bij Van Lidth de Jeude in een codicil vastleggen dat hij de overeenkomst bij Lexence heeft moeten tekenen:

‘onder dwang van liquidatie van ondergetekende en familieleden’

Willens en wetens werkte Paarlberg volgens Endstra mee aan afpersing door Holleeder en Dino Soerel. Betalingen aan Paarlberg’s bedrijven hadden ‘geen rechtsgrond’, vorderingen van die bedrijven waren ‘niet volwaardig’. Schulden aan Paarlberg waren ‘gefingeerd’. En het codicil sluit af met de woorden:

‘Endstra zal zich inspannen desondanks de bedragen te betalen onder dreiging van liquidatie v/hem in persoon. Mocht ik toch worden geliquideerd dan verzoek ik nots Jhr mr A P v Lidth de Jeude deze verklaring aan de politie te overhandigen.’

Niet gefingeerd

We zagen al dat het evident onjuist is dat de schulden aan Paarlberg ‘gefingeerd’ waren. Endstra’s boekhouder verklaarde dat er ‘een schuld open stond’, een achtergestelde lening bij Paarlberg die Endstra was aangegaan. Uit een accountantsrapport blijkt bovendien dat Endstra vanaf 1998 in dat kader al 4,2 miljoen gulden aan Paarlberg had afgelost.

De boekhouder van Endstra vulde aan dat Endstra hem had toevertrouwd dat vanaf de derde overboeking de betalingen afpersingen waren. Maar, dat waren net als in het codicil, Endstra’s woorden.

Wat daar ook van zij: niet alle schulden aan Paarlberg waren ‘gefingeerd’ zoals Endstra in het codicil liet vastleggen.

Andere ongerijmdheden

Over het document, en over de gang van zaken bij Loyens & Loeff, bestaan nog andere twijfels. De lijst van ongerijmdheden is lang.

De opvallendste is misschien dat notaris Van Lidth de Jeude later, door een rechter-commissaris onder ede gesteld, verklaarde slechts ‘één keer eerder’ Endstra te hebben bijgestaan, en dat het ‘toevallig’ was geweest dat Endstra op 10 april op kantoor juist hem had getroffen.

Pleegde Van Lidth de Jeude hier meineed? Het is namelijk onjuist dat Van Lidth de Jeude slechts één keer voor Endstra had opgetreden.

Van Lidth de Jeude begeleidde voordien voor Endstra al vele vastgoeddeals. Crimesite heeft inzage gehad in de notariële stukken over een reeks onroerend goedtransacties die hij voor Endstra heeft gedaan.

Het zijn aktes uit de jaren 1995, 2000 en 2001. Er waren enkele zeer grote transacties bij, waarvan het opmerkelijk zou zijn dat Van Lidth de Jeude die niet meer voor de geest zou kunnen halen. Bijvoorbeeld de aankoop door Endstra’s Port Greve BV van het World Fashion Centre (WFC) langs de A10.

Wim Endstra

Verbazingwekkend

En dan is er nog de verklaring van advocaat Abraham Zeegers, een naaste medewerker van Endstra waarin die zegt dat Endstra en Van Lidth de Jeude vriendschappelijk met elkaar omgingen.

Ronduit verbazingwekkend is een transactie die Van Lidth de Jeude na 10 april 2003 voor Endstra verrichtte. Hij zorgde persoonlijk voor een van de tien afpersbetalingen aan Paarlberg vanaf de derdenrekening van Loyens & Loeff. Dat was een betaling van 1,5 miljoen euro aan Paarlberg’s bedrijf Ballados.

Deze transactie kwam anderhalve maand na het opstellen van het codicil waarin Endstra melding maakte van Ballados, als het vehikel dat werd gebruikt bij de afpersing door Holleeder en Paarlberg.

Van Lidth de Jeude moet zich hier hebben gerealiseerd dat het hier om een afpersbetaling ging. En dat hij zich in feite misschien schuldig zou maken aan witwassen. Endstra had hem immers toevertrouwd dat hij werd afgeperst met Ballados als ontvangende partij.

Van Lidth de Jeude schreef in Endstra’s – toch niet alledaagse – codicil welgeteld tien keer de naam van Ballados.

Onwaarschijnlijkheid

Een andere ongerijmdheid – of moeten we zeggen onwaarschijnlijkheid – is de verwarring over het tijdstip dat Endstra aan kwam lopen bij Loyens & Loeff. Van Lidth de Jeude stelde tijdens een politieverhoor, tien dagen na de moord op Endstra, dat Endstra ‘vermoedelijk aan het einde van de ochtend’ bij hem arriveerde.

Dat is onmogelijk.

Endstra was pas na 14.00 klaar bij Lexence, nadat hij eerst een rondje had gereden bij de CIE-rechercheurs en weer was teruggekeerd in de Fred. Roeskestraat.

‘…als gevolg van zijn liquidatie’

Op de envelop waarin het codicil was opgeborgen stond de toch wel opmerkelijke passage: ‘Bijgaande verklaring te openen in geval van overlijden van de heer Willem AAPM Endstra als gevolg van zijn liquidatie’. Dat was een stellig vooruitziende notitie, de liquidatie was pas een jaar later.

Er is ook een kapitale verwarring over de datering van het codicil. Onderaan het codicil schreef notaris Van Lidth de Jeude namelijk niet de correcte datum. Hij vergiste zich een jaar. In plaats van 10 april 2003 noteerde hij 10 april 2004. Op de envelop (waarin het codicil was opgeborgen) schreef Van Lidth de Jeude 2004 in plaats van 2003.

En wat te denken van het gegeven dat Van Lidth de Jeude het codicil ten tijde van zijn vertrek als notaris begin 2004 nooit had overgedragen aan zijn opvolger?

Dezelfde vergissing maakte de notaris onderaan het codicil naast Endstra’s handtekening: ook daar stond 2004 in plaats van 2003, terwijl bovenaan het codicil wel 10 april 2003 stond.

Een gerechtelijk handschriftdeskundige die door Paarlberg werd geconsulteerd rapporteerde er ‘vooralsnog’ van uit te gaan ‘dat het jaartal „2003“ in regel 1 een vergissing is of achteraf is veranderd.’ Ook noteerde de deskundige dat de “3” in 2003 niet past in het schrijfbeeld.

Verkeerde notaris

Vreemd is dat Endstra de naam van de verkeerde notaris opnam in zijn codicil. Hij noemde niet de naam van Ten Have die hij enkele uren eerder nog gesproken had. Er staat in het codicil (en ook in de dagboekaantekeningen) ‘notaris Weijman’. Deze Weijman was inderdaad notaris bij Lexence, maar hij was pertinent niet aanwezig geweest tijdens de vergadering aan de Fred. Roeskestraat eerder die dag. Hij had begin 2003 wel met Endstra e-mails uitgewisseld over de kwestie.

In het achterbankgesprek met de CIE van 10 april was er weliswaar niets van de merken geweest, maar in de dagboekaantekeningen doet Endstra het voorkomen alsof hij 10 april 2003 zwaar onder druk stond, en zeer ontdaan was. Zo staat het ook in het codicil.

Maar dat Endstra heel erg van streek was wordt alleen bevestigd door notaris Van Lidth de Jeude. Andere getuigen merkten niets vreemds, en evenmin is daar op de bandopname van de politie op de achterbank iets van de merken.

Van Lidth de Jeude ging nog verder in zijn bewering.

Het voormalige kantoor van Endstra aan de Apollolaan in Amsterdam

Inpulsief besluit

Hij zei dat de emotie voor Endstra de impuls was om zich te melden en het codicil op te laten stellen. Een impulsief besluit dus, stelde hij.

Maar dat detoneert weer met wat Endstra zelf heeft gezegd in het eerste achterbankgesprek met de politie, op 20 maart 2003. Daarin schetst hij voor het eerst de afpersingen door Holleeder en spreekt hij van ‘een uitgebreid dossier’ dat hij heeft neergelegd bij een notaris.

Dit suggereert dat Endstra zijn gang naar zijn goede bekende, notaris Van Lidth de Jeude, al eerder had bedacht, en niet pas op 10 april 2003.

En wat te denken van het gegeven dat de being 2004 gepensioneerde Van Lidth de Jeude het codicil ten tijde van zijn vertrek als notaris nooit heeft overgedragen aan zijn opvolger?

Al met al brengen deze ongerijmdheden de gedachte op of wellicht Endstra’s dagboek en zijn codicil bedachte constructies zijn, met als doel alleen Paarlberg, en niet Endstra (of zijn bedrijven) een rol te geven bij witwassen: namelijk de betaling van 17 miljoen aan Paarlberg, die feitelijk bestemd was voor Holleeder, Hillis en Soerel.

Wat gebeurde er tussen Endstra en Paarlberg na de cruciale 10 april 2003?

Lees het in het laatste deel van de serie Afpersingsdeal aan de Herengracht.

Zie de eerdere delen:

Afpersingsdeal aan de Herengracht (#4) | Endstra’s aanklacht

Afpersingsdeal aan de Herengracht (#3) | Stanley Hillis klopt aan

Afpersingsdeal aan de Herengracht (#2) | De opname van Peter R. de Vries

Afpersingsdeal aan de Herengracht (#1) | Endstra op het pluche