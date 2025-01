Agent gewond bij achtervolging drugsboot in Spanje

Diepgang De Guardia Civil maakte met onder meer vaartuigen jacht op een groep smokkelaars in het gebied, waarover eerder informatie was binnengekomen. Het gebied is populair bij smokkelaars omdat de diepgang er minimaal is, zodat alleen kleine bootjes er in alle riviervertakkingen uit de voeten kunnen.

Tijdens de manoeuvres bij de achtervolging raakte de agent gewond. Hij moest later worden opgenomen in een ziekenhuis. Er zijn drie verdachte smokkelaars aangehouden, maar er is geen drugs in beslag genomen. Of de verdachten bezig waren met smokkel van drugs of mensen moet uit het onderzoek nog blijken.

Nieuw

Nieuw is dat in de provincie Huelva de laatste maanden waarschijnlijk cocaïne aan land is gebracht, opsporingsdiensten hebben in december verschillende grote interventies tegen cocaïnesmokkel gedaan.

Tot dusver werd met de “narcolanchas” in Spanje vooral hasj aan het Spaanse vasteland afgezet.