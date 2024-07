‘Agente die als eerste bij Peter R. de Vries was na schoten kende hem’

Connect on Linked in

Peter R. de Vries was eerder in gesprek geweest met de agente die als eerste bij hem was, nadat hij was neergeschoten en die hem heeft proberen te reanimeren. Ze was betrokken bij zijn beveiliging, bericht TweeVandaag exclusief op haar website. ‘Helaas waren we er die avond niet.’

Beeld: Melissa, de agente die Peter R. de Vries probeerde te reanimeren. De Vries prees tegenover haar eerder het feit dat het korps ook trans-personen in dienst heeft (beeld van TweeVandaag)

Ernstig

Agent Melissa was op 6 juli 2021 als eerste bij de neergeschoten Peter R. de Vries. Minutenlang reanimeert ze de misdaadverslaggever. ‘Ik zag meteen dat het heel ernstig was.’

‘Toen ik eenmaal bij hem was, heb ik meteen mijn mes gepakt en zijn blouse opengesneden om te kijken of hij schotwonden had. Ik had geen pols. Tijdens het reanimeren zag ik dat hij in zijn hoofd was geraakt. Dat is altijd ernstig.’

De moord maakte diep indruk op haar, vooral omdat ze Peter R. de Vries persoonlijk kende, omdat ze hem soms beveiligde. ‘Ja, dat doet echt wel wat met je’, vertelde ze de actualiteitenrubriek, die hierover donderdagavond een reportage brengt.

Dreiging

Tijdens haar werk komt Melissa de misdaadverslaggever regelmatig tegen. ‘We wisten natuurlijk dat er een dreiging op zijn leven zat. Dus als politie hielden we regelmatig een oogje in het zeil als hij bij RTL Boulevard was geweest. Helaas waren we er die avond niet.’

Toevallig

De agente heeft Peter R. de Vries een paar keer gesproken. “Ik fietste dan achter hem aan als hij de studio uit kwam. Peter vroeg aan mij: ‘U bent hier vast niet toevallig?’

’Ik zei: meneer De Vries, het hele leven berust op toevalligheden.”

Tijdens dat gesprek was Peter R. de Vries ook even verbaasd, vertelt Melissa aan TweeVandaag: “Ik ben een transvrouw, dus mijn stem matchte niet helemaal. Nou, dat vond Peter wel bijzonder. Hij zei tegen me: ‘Het is een groot goed dat jij bij de politie werkt. Dat is goed voor de diversiteit’.