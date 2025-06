Agenten pakken tas met ton aan euro’s af

A16 Politieagenten zagen op de A16 een bestelbus rijden, die volgens de politie ‘verdacht rijgedrag’ vertoonde. De agenten volgden de auto die de snelweg afreed en naar Barendrecht reed. Daar werd gezien dat er door mannen een tas werd overgedragen.

Ter plaatse zijn een 24-jarige Barendrechter en twee mannen van 30 en 38 jaar uit Oekraïne gearresteerd.

Tasje

Afgelopen vrijdag zijn in Rotterdam ook twee mannen opgepakt met ongeveer 100.000 euro. Ook in dit geval zagen politieagenten dat een tasje werd overgedragen. Toen ze de mannen aanspraken en in de tas keken zagen ze stapels bankbiljetten. De verdachten zijn een 66-jarige Rotterdammer en een 50-jarige man uit Nieuwegein, die worden verdacht van witwassen.