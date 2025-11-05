5 november 2025
AI of echt? | Filmpje van voortvluchtige drugsbaron gaat viraal
Op een video die circuleert op internet dreigt de internationaal gezochte Uruguayaanse drugsverdachte Sebastián Marset oorlog te maken ‘met wie dan ook’. Marset wordt in verschillende Zuid-Amerikaanse landen gezocht om drugshandel en moord. Marset spreekt vanaf een onbekende locatie. Zuid-Amerikaanse media schrijven dat dat er nu internationaal onderzoek plaatsvindt naar de vraag of de opname echt is of een AI-productie.