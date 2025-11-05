 Meteen naar de content
5 november 2025

AI of echt? | Filmpje van voortvluchtige drugsbaron gaat viraal

Op een video die circuleert op internet dreigt de internationaal gezochte Uruguayaanse drugsverdachte Sebastián Marset oorlog te maken ‘met wie dan ook’. Marset wordt in verschillende Zuid-Amerikaanse landen gezocht om drugshandel en moord. Marset spreekt vanaf een onbekende locatie. Zuid-Amerikaanse media schrijven dat dat er nu internationaal onderzoek plaatsvindt naar de vraag of de opname echt is of een AI-productie.

Bolivia

De oud-voetballer en muziekproducent wordt gezocht door Uruguay, Paraguay, Brazilië en de Verenigde Staten. In dat laatste land staat 2 miljoen dollar uit voor informatie die leidt tot zijn arrestatie. Langere tijd werd gedacht dat hij in Bolivia was ondergedoken.

