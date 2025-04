AIVD: ‘Criminele organisaties hebben zelf ook geheime diensten’

door Joost van der Wegen

Bedreiging

De AIVD stelt in haar jaarverslag dat criminele netwerken die een bedreiging vormen voor de nationale veiligheid van Nederland ‘vergaande, professionele capaciteiten’ hebben om informatie te verzamelen over mensen die zij als een bedreiging zien. Dat kunnen volgens de dienst criminele rivalen zijn, maar ook steeds vaker ambtenaren, politici, journalisten en advocaten.

Doelwitten

De vaardigheden van gespecialiseerde criminele inlichtingenteams zijn volgens de geheime dienst op onderdelen te vergelijken met die van opsporings- en veiligheidsdiensten. Net als hun technische mogelijkheden: ‘Met behulp van eigen volgteams en volgapparatuur brengen ze woonadressen, werkadressen, verblijfplaatsen en sociale netwerken van hun doelwitten in kaart. Soms halen ze informatie uit overheids- en bedrijfsdatabanken met persoonsgegevens. Daarvoor kopen ze medewerkers om, of zetten die onder druk.’

Bij hun werk zijn de criminelen steeds alert op opsporingsdiensten. ‘Op professionele wijze proberen ze die te ontdekken, te ontwijken en af te schudden. Ze scannen bijvoorbeeld hun omgeving met behulp van technische middelen. Dat maakt het moeilijker hun activiteiten te onderkennen – activiteiten die soms aan de nationale veiligheid raken.’

Belangen

Dat criminelen zich hebben kunnen specialiseren in het inwinnen van inlichtingen en het voorbereidende werk voor (moord)aanslagen, komt door de grote omvang van de drugssmokkel via Nederland. Die zorgt er volgens de AIVD voor dat Nederlandse criminele netwerken grotere belangen te verdedigen hebben en ze structureel behoefte hebben aan informatie over potentiële bedreigingen voor hun handel.

De AIVD ziet het inlichtingenwerk van criminele netwerken als een bedreiging van de nationale veiligheid.

In de eerste plaats omdat het hun mogelijkheden vergroot om geweld te plannen en organiseren tegen onder meer advocaten, rechters, officieren van justitie, journalisten, bestuurders en politici. 'In het belang van de rechtsstaat moeten mensen in zulke beroepen hun werk ongehinderd en veilig kunnen doen.'

Infiltratie

Het AIVD-onderzoek naar criminele netwerken richt zich ook op andere onderdelen van de georganiseerde misdaad, dan waar het Openbaar Ministerie (OM) en de politie onderzoek naar doen. Dat gaat dan in het bijzonder over dreigingen tegen de democratische rechtsorde en de infiltratie van overheden, bedrijven en belangrijke infrastructuur: ‘De AIVD onderzoekt specifieke zwakke plekken bij de overheid en het bedrijfsleven die criminelen hiervoor kunnen misbruiken, zogeheten systeemkwetsbaarheden. Bijvoorbeeld bij bedrijven en organisaties die persoonsgegevens verwerken of bij de afgifte van identiteitsdocumenten.’

Kwetsbaarheid

Criminele netwerken doen er alles aan om hun belangen te bewaken en buiten het zicht van politie en het strafrecht te blijven werken, stelt de AIVD. ‘Daarvoor misbruiken ze elke kwetsbaarheid die ze kunnen vinden in wetgeving, beleid of in de werkpraktijk van onderdelen van de overheid en bedrijven.’

De AIVD heeft in 2024 andere onderdelen van de overheid gewezen op de mogelijkheden die criminele netwerken hebben gevonden om zulke kwetsbaarheden te misbruiken, zodat die overheidsonderdelen kunnen werken aan oplossingen. ‘Dat maakt het op termijn moeilijker voor criminele netwerken om medewerkers van de overheid te corrumperen, aan informatie en persoonsgegevens te komen of hun inlichtingenactiviteiten uit te voeren.’