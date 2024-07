‘AIVD en MIVD hoeven niet te getuigen in proces liquidatie Iraniër’

Connect on Linked in

De directeuren van de inlichtingendiensten AIVD en MIVD worden niet als getuige opgeroepen in het hoger beroep van de strafzaak tegen Naoufal “Noffel” F. (43). Het gerechtshof in Amsterdam heeft het verzoek van de advocaten van F. daarover donderdag afgewezen, aldus Omroep Flevoland.

(Beeld: Mohammad Reza Kolahi Samadi)

Bomaanslag

F. is in 2019 veroordeeld tot levenslang voor het aansturen van de moord op een Iraanse man in Almere in december 2015. Twee andere mannen zijn voor de uitvoering veroordeeld tot 23,5 jaar cel.

In 2018 is gebleken dat het slachtoffer niet Ali Motamed was, maar Mohammad Reza Kolahi Samadi. Hij was ondergedoken in Nederland en had daarvoor bij het gewapend verzet in Iran gezeten.

Het regime stelde hem verantwoordelijk voor een bomaanslag op het hoofdkantoor van de Republikeinse Partij begin jaren tachtig, waarbij tientallen doden vielen. In Iran kreeg Kolahi bij verstek de doodstraf.

Vermoeden

Het vermoeden is dat de opdracht voor de Almeerse moord uit Iran kwam. Toenmalig minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok heeft de Tweede Kamer laten weten sterke aanwijzingen te hebben dat de opdracht voor de moord door Iran was uitgevaardigd. Blok baseerde zich daarbij op inlichtingeninformatie.

De AIVD heeft zich uitgesproken over activiteiten van Iraanse inlichtingendiensten in Nederland en ook Iraanse diplomaten uit laten zetten.

Geen relevante informatie

De verdediging van F. wil de directeuren van de beide inlichtingendiensten om die reden als getuigen horen. Maar de diensten hebben via het Openbaar Ministerie meerdere malen lieten weten geen informatie te willen delen.

Het gerechtshof vindt dat als de diensten nu al stellen geen relevante informatie te kunnen inbrengen het onwaarschijnlijk dat dit anders is als de directeuren als getuigen worden opgeroepen. Hen horen heeft geen zin, aldus het hof.

De inhoudelijke behandeling van de zaak volgt in het najaar.