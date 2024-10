AIVD vindt EU-voorstel om telefoons van iedereen te scannen niet oké

Normaal gesproken kiest de dienst in het debat over het afwegen tussen privacybelangen en veiligheid steevast tegen de privacy. Bijvoorbeeld als het gaat om verzamelen van data van internetkabels of bewaartermijnen van telecomgegevens. In het advies van de dienst aan het kabinet over “Chatcontrol” is dat anders.

Privéchats

Met Chatcontrol wil de EU de verspreiding van kinderporno en misbruik van kinderen tegengaan.

De bedoeling is dat het voor verkopers van mobiele telefoons en/of app-aanbieders verplicht wordt een scanapplicatie in te bouwen, zodat een overheidsdienst van buiten af kan controleren of mensen kinderporno op de telefoon hebben staan of in privéchats afbeeldingen van misbruikte of naakte kinderen versturen.

Hongaars compromisvoorstel

De EU wil alle online communicatie – ook in privéchats – kunnen scannen zodat sociale media veiliger worden. De politie zou dan sneller kunnen ingrijpen bij misbruikzaken.

Zoals die van een recent gearresteerde man uit Enkhuizen die via zulke privéchats honderden jonge jongens zou hebben verleid pikante foto’s en filmpjes van zichzelf te sturen.

Komende week bespreekt de EU een Hongaars compromisvoorstel. Diensten als WhatsApp en Signal worden daarin gedwongen software te implementeren die bekende afbeeldingen van kindermisbruik detecteert. Dat zou gebeuren door alle foto’s die gebruikers versturen te scannen.

Veiligheidsricio

De AIVD schrijft over de plannen:

De introductie van een scanapplicatie op elke mobiele telefoon, met bijbehorende infrastructuur en beheeroplossingen, leidt tot een omvangrijk en zeer complex systeem. Zo’n complex systeem geeft toegang tot een groot aantal mobiele apparaten en de persoonlijke gegevens daarop. De resulterende situatie wordt door de AIVD gezien als een te groot risico voor onze digitale weerbaarheid (…) Het opleggen van detectiebevelen aan aanbieders van end-to-end versleutelde communicatie brengt een te groot veiligheidsrisico met zich mee voor onze digitale weerbaarheid.

De dienst vindt kennelijk dat er door de applicatie risico’s zijn dat “actoren”, zoals buitenlandse inlichtingendiensten, zich hiermee toegang kunnen verschaffen tot telefoons van Nederlanders. Daarmee komen kwaadwillenden immers dicht bij álle gegevens van álle Nederlandse mobiele telefoongebruikers, en dus een hack van gigantische proporties.

Er is binnen de EU nog geen duidelijkheid of dit voorstel het gaat redden. Nederland heeft deze week aangekondigd zich in de stemming te onthouden van stem. In juni werd het besluit over het vergaande voorstel uitgesteld.

Terroristen en criminelen?

Privacyexperts en techbedrijven hebben Chatcontrol een schending van de privacy van burgers en een bedreiging voor de versleuteling van online communicatie genoemd.

Een ander probleem is dat als de mogelijkheid voor de overheid om telefoons van Nederlanders binnen te komen eenmaal geschapen is, er geen garanties meer zijn dat die toegang uitsluitend zal worden gebruikt voor scannen op kindermisbruik.

De vraag die zichzelf beantwoordt, wordt dan gesteld: waarom zouden inlichtingendiensten dan hiermee niet op terroristen mogen jagen en de politie niet op criminelen?

En dan is gevaar reëel dat alle Nederlanders verdachte worden, althans voor de zekerheid kunnen worden gecheckt op criminele of terroristische motieven.

Conflict met Apple

Op de achtergrond speelt een groeiend titanengevecht tussen enerzijds overheden en (inlichtingen)diensten en anderzijds aanbieders van mobiele communicatie, zoals Apple en Meta.

De bedrijven weigeren tot nu toe “een achterdeur” in te bouwen voor politie en inlichtingendiensten. Apps als iMessage, WhatsApp en Signal zijn nu door end-to-end encryptie niet zomaar “af te luisteren”, zoals bij gsm-telefonie en veel IP-communicatie wel mogelijk is.

In de Verenigde Staten leidt dat tot grote spanningen tussen bijvoorbeeld het biljardenbedrijf Apple en de federale overheid, waarbij de federale overheid ook buiten justitie om, bijvoorbeeld via departement van Financiën, druk op Apple kan zetten om mee te werken.

Voormalig minister van Justitie Dilan Yesilgöz heeft herhaaldelijk het standpunt ingenomen dat Meta toegang moet bieden in WhatsApp, ook dit kabinet ligt op die lijn. Deze ambitie vindt ongetwijfeld wel steun van de AIVD.