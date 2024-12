‘Albanees netwerk smokkelde drugs naar VK’

Dertig huiszoekingen

Volgens de Federale Gerechtelijke Politie van Brussel opereerden de verdachten vanuit verschillende locaties in België, voornamelijk in de Brusselse regio, maar ook in Vlaams-Brabant en Waals-Brabant. Maandagochtend zijn dertig huiszoekingen uitgevoerd, waarbij verschillende verdachten zijn gearresteerd en mogelijke bewijzen zijn meegenomen.