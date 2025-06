23 juni 2025

Albanese cokebaron Dritan Gjika (48) opgepakt in Abu Dhabi, ‘een van de leiders wereldwijde drugshandel’ (VIDEO)

De voortvluchtige Albanese cocaïnehandelaar Dritan Gjika (48) is vorige maand opgepakt in Abu Dhabi. De Albanees wordt volgens de Spaanse politie beschouwd als een van de leiders van de drugshandel wereldwijd. Hij werd gearresteerd als onderdeel van Operatie Pampa, waarbij vorig jaar een Albanese criminele organisatie, gevestigd in Ecuador, werd ontmanteld die cocaïne importeerde via de belangrijkste Europese havens.