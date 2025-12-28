28 december 2025
‘Albanese schutter en spilfiguur verdacht van smokkel 475 kilo cocaïne naar Vlissingen’
De 30-jarige Albanees Aldo I., die tot ruim drie jaar cel werd veroordeeld vanwege betrokkenheid bij een schietpartij in Luxemburg eind 2020, wordt inmiddels ook gezien als een sleutelfiguur binnen een Albanese criminele groepering die zich bezighoudt met cocaïnesmokkel naar Nederland. Daarnaast wordt I. verdacht van betrokkenheid bij een schietpartij in zijn thuisland Albanië waar hij in juli 2021 twee mensen zou hebben neergeschoten.