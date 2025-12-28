 Meteen naar de content
28 december 2025

‘Albanese schutter en spilfiguur verdacht van smokkel 475 kilo cocaïne naar Vlissingen’

De 30-jarige Albanees Aldo I., die tot ruim drie jaar cel werd veroordeeld vanwege betrokkenheid bij een schietpartij in Luxemburg eind 2020, wordt inmiddels ook gezien als een sleutelfiguur binnen een Albanese criminele groepering die zich bezighoudt met cocaïnesmokkel naar Nederland. Daarnaast wordt I. verdacht van betrokkenheid bij een schietpartij in zijn thuisland Albanië waar hij in juli 2021 twee mensen zou hebben neergeschoten.

Laatste Nieuws

Vier kogels

In Luxemburg werd Aldo I. bekend na een schietpartij op 24 november 2020 in een shishabar in het plaatsje Remich, in het zuidoosten van Luxemburg. Daar vuurde hij vier kogels af op een landgenoot, die zwaargewond raakte aan zijn linkerbeen. Luxemburg plaatste de toen voortvluchtige Aldo I. vervolgens op de lijst van meest gezochte criminelen in Europa. In zijn thuisland zou hij in juli 2021 in hoofdstad Tirana twee mensen hebben neergeschoten. Uiteindelijk lokaliseerden en arresteerden de Luxemburgse autoriteiten hem in december 2021 in Brussel.

Dit is een exclusief artikel. Registreer met een geldig e-mailadres om het te kunnen lezen. Dat kan ook anoniem.

Inloggen Word lid

Elke dag nieuws en context over crime

Doneer aan Crimesite

Werkt de knop niet? Klik dan op Tikkie om je donatie te doen.