‘Albanese schutter en spilfiguur verdacht van smokkel 475 kilo cocaïne naar Vlissingen’

Vier kogels

In Luxemburg werd Aldo I. bekend na een schietpartij op 24 november 2020 in een shishabar in het plaatsje Remich, in het zuidoosten van Luxemburg. Daar vuurde hij vier kogels af op een landgenoot, die zwaargewond raakte aan zijn linkerbeen. Luxemburg plaatste de toen voortvluchtige Aldo I. vervolgens op de lijst van meest gezochte criminelen in Europa. In zijn thuisland zou hij in juli 2021 in hoofdstad Tirana twee mensen hebben neergeschoten. Uiteindelijk lokaliseerden en arresteerden de Luxemburgse autoriteiten hem in december 2021 in Brussel.