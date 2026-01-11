‘Albanezen spraken in Antwerpen uren en uren over het versnijden van cocaïne’

De Gazet van Antwerpen schrijft dat de federale gerechtelijke politie Antwerpen in 2023 informatie binnenkreeg over een appartement in de Somersstraat, vlak bij het Centraal Station in Antwerpen. Dat appartement zou gebruikt worden door een groep Albanezen die er de import van cocaïne via de Antwerpse haven organiseren. Al snel bleek dat het appartement gehuurd was onder een valse naam en de rekeningen betaald werden door een Albanees uit Berchem.

Café

Uit politieobservaties bleek het een komen en gaan in het appartement. Verschillende verdachten bleken ook regelmatig af te spreken in café De Nieuwe Muggen in de wijk Borgerhout. Dat café is ondertussen verzegeld in een ander drugsonderzoek naar een Albanese organisatie.

Zes blokken

In november 2024 werden de eerste verdachten gearresteerd. Emilio L. en Engjell Z. werden op de Stenenbrug in Borgerhout opgepakt met zes blokken van een kilo cocaïne. Er volgden huiszoekingen in het appartement in de Somersstraat, in de Koninklijkelaan in Berchem en op de Stenenbrug. ‘In het appartement in de Somersstraat werd duidelijk cocaïne versneden, er hing een chemische geur en er lagen zes blokken coke in verschillende fases van afwerking’, aldus de aanklager. Twee “versnijders” werden op heterdaad aangehouden.

Ook op de andere locaties werden verdachten gearresteerd en lagen attributen die op drugshandel en het verwerken van cocaïne wezen: weegschalen, ammoniak, een geldtelmachine en strijkzakken. Een magnetron en een vacuümmachine op het terras van een flat in Schoten testten eveneens positief op cocaïne.

Breaking Bad

De Gazet schrijft dat de mobiele telefoons van de verdachten bol bleken te staan van de drugsgerelateerde berichten en opzoekingen. Een van de mannen die in de Somersstraat cocaïne versneed, communiceerde in de berichtenapp Signal onder het alias ‘breaking bad’, een knipoog naar de bekende Amerikaanse tv-serie over een scheikundeleraar die crystal meth produceert.

Tegen de vermeende coördinatoren Emilio L. en Silver K. eiste de aanklager zes en zeven jaar cel. De versnijders riskeren 4,5 jaar en vijf jaar cel. Voor de chauffeurs en de kwaliteitscontroleur, de man die de cocaïne testte, werd drie jaar cel geëist. Vier andere verdachten hoorden tot achttien maanden eisen. Het parket vraagt ook de verbeurdverklaring van enkele tienduizenden euro’s per persoon.