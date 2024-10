Alphen aan den Rijn: woning beschoten en rugtas met explosief gevonden

(Beeld: Media-TV)



Rond 17.30 kreeg de politie meerdere meldingen dat er schoten waren gelost op een woning aan de Prins Hendrikstraat. Niemand raakte gewond. Volgens ooggetuigen zouden twee woningen geraakt zijn en werden er zeker tien kogels gelost. Een schutter met een zwarte hoody vluchtte na de schietpartij de straat uit. Door het tijdstip waren veel mensen getuigen van de beschieting. Na de inzet van een politiehelikopter werden later door een arrestatieteam twee mannen in een auto in Almere aangehouden. Deze twee worden verdacht van betrokkenheid bij het schietincident aan de Prins Hendrikstraat. In de auto werd een vuurwapen aangetroffen en in beslag genomen. De politie doet onderzoek naar de toedracht en aanleiding van de beschieting.

Explosief in rugtas

Later op de avond rond 21.45 kreeg de politie een melding dat er rond het winkelcentrum De Baronie in Alphen aan den Rijn twee personen liepen met een mogelijk vuurwapen. Aan de hand van de signalementen werden de twee mannen rond 22.30 op de Vijverstraat aangehouden. In een rugzak van de mannen werd een verdacht pakket aangetroffen. Na onderzoek door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) bleek het om een explosief van ongeveer 600 gram te gaan. Dit explosief werd later bij de Zegerplas in Alphen aan den Rijn tot ontploffing gebracht.



Het onderzoeksteam doet uitgebreid onderzoek en vraagt getuigen informatie en beelden te delen. De vier verdachten zitten vast en worden gehoord. De politie onderzoekt een mogelijk verband tussen beide incidenten.