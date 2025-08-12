‘Als een kind 16 wordt, heeft hij een pistool’ | Gespreksavond na dood van Rivaldo in Amsterdam

Beeld: Na de schietpartij aan de Meernhof in Amsterdam

Doodgeschoten

Een kleine 150 mensen zijn maandagavond afgekomen op een buurtbijeenkomst in Holendrecht, nadat de 17-jarige Rivaldo vorige week in Zuidoost werd doodgeschoten. AT5 sprak na afloop met bezoekers van de besloten bijeenkomst.

Onder de bijna 150 bezoekers zijn ook tientallen jongeren. ‘Het is fijn om zo met z’n allen tegelijk te horen wat je moet doen’, vertelt een jongen, die kijkt naar alle bloemen die zijn neergelegd vlak bij het voetbalveldje waar de schietpartij plaatsvond. Hij kende Rivaldo van school.

Zwaar hart

Stadsdeelvoorzitter Tanja Jadnanansing heeft een ‘zwaar hart’, zo vertelt ze als ze naar buiten loopt. ‘Het is mooi om te zien hoe veel mensen er waren, maar ook tragisch.’

Bezoekers zijn boos en gefrustreerd. Een vrouw hoopt op meer toezicht in de wijk: ‘Iedereen moet gefouilleerd worden’, zegt ze.

Vaderschap

Maar volgens een man zit het ‘m in iets heel anders, schrijft AT5. Volgens hem is het de zorg voor de jeugd waar het misgaat: ‘Wanneer een kind 12 wordt, komt hij thuis met een jonko in zijn mond. Wanneer een kind 14 wordt is hij de baas in huis, als hij 16 wordt, heeft het kind een pistool en op zijn 17e vermoordt hij iemand.’

Maar ook de rol van ouders, en met name de vader, komt tijdens de bijeenkomst aan bod: ‘Je moet weten hoe het is om een kind op te voeden. En weten dat we die opvoeding samen moeten doen en je je verantwoordelijkheid als vader moet nemen.’

Het stadsdeel wil binnenkort ook met de tijdens de bijeenkomst wat stillere jongeren in gesprek gaan, zonder dat ouders en andere volwassenen erbij zijn.