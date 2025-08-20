‘Ambtenaar deed duizenden zoekslagen voor criminelen’

Automonteur Op een adres in Den Haag dat door hem is opgezocht werd een automonteur neergeschoten. Dat bleek woensdag tijdens een voorbereidende zitting in zijn strafzaak.

Het Openbaar Ministerie brengt de activiteiten van Jim ook in verband met de aanslagen die zijn gepleegd in het onderwereldconflict dat speelt rond een gestolen voorraad van 1,4 ton cocaïne in België.

Afgelopen winter was er een golf van aanslagen die hiermee samenhangen, met name in Zuid-Holland.

Incasso-afdeling

B. was administratief medewerker van de incasso-afdeling van de gemeente Amsterdam en had toegang tot meerdere systemen waaronder de Basisregistratie Personen (BRP). Overigens zegt de officier van justitie dat niet al zijn bevragingen hebben geleid tot plegen van geweld.

Collega’s van zijn afdeling zagen B. als een betrokken en loyale medewerker, en konden de verdenkingen niet geloven, toen hij in mei van dit jaar werd aangehouden.

2625 subjecten

De politie heeft in het onderzoek in juli twee mannen gearresteerd die zij ziet als informatiemakelaars die de info van B. kochten voor 50 euro per bevraging.

B. zou zeker 111.626,95 euro hebben ontvangen, althans dat kan volgens justitie blijken uit gevonden aantekeningen, en ‘2625 subjecten’ hebben behandeld, ook dat was opgeschreven, kennelijk door B..

Volgens de officier van justitie blijkt niet uit het dossier dat B. onder druk heeft gestaan om mee te werken, en ook niet dat hij in geldnood zat. De verdachte zegt ‘onder druk’ te hebben gestaan om mee te werken.