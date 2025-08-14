Amerikaanse immigratiedienst pakt ‘honderden moordenaars’ op

door Joost van der Wegen

Beeld: Ellias Bonilla, verdacht van lidmaatschap van MS-13, en enkele moordaanslagen in de VS

Operaties

Een van de recente operaties vond plaats op 8 augustus in Nassau County, in de staat Long Island. Daar arresteerden FBI, ICE en de lokale politie drie jonge mannen, die volgens ICE lid zijn van de beruchte bende MS-13.

Ze worden verdacht van 14 pogingen tot moord, 49 zware mishandelingen en meerdere gewapende overvallen. Dit meldt de New York Post.

MS-13, voluit Mara Salvatrucha (letterlijk vertaald: “Sluwe bende”), is een internationaal opererende bende die in de jaren ’80 in Los Angeles ontstond onder Salvadoraanse migranten. De groep staat bekend om extreem geweld, vaak gepleegd met machetes, en is actief in de VS, Midden-Amerika en delen van Mexico. MS-13 wordt in verband gebracht met liquidaties, afpersing, drugshandel en bendeoorlogen, en geldt als een van de gevaarlijkste straatbendes ter wereld.

Illegaal

Het gaat om Ellias Bonilla (21) uit El Salvador, Edras Giron (19) en Jeffrey Archaga (20), beiden uit Honduras. Volgens ICE kwamen twee van hen tijdens de regering-Biden illegaal het land binnen. Alle drie zitten vast en wachten op hun eerste rechtszittingen in de strafzaken.

Pas daarna kan ICE een eventuele uitzetting doorzetten.

Bonilla werd al in 2020 opgepakt voor bendegeweld. Tijdens de recente actie kwamen daar volgens ICE acht pogingen tot moord bij. Daarnaast wordt hij aangeklaagd voor zware mishandeling met een wapen, meerdere gewapende overvallen, ‘first-degree gang assault’, samenzwering om een zwaar misdrijf te plegen en verboden wapenbezit.

In totaal gaat het om tientallen afzonderlijke aanklachten, die allemaal zouden voortkomen uit zijn vermeende rol binnen MS-13.

Edras Giron kreeg zes pogingen tot moord en twintig andere aanklachten aan zijn broek, ondanks dat hij in 2023 bij verstek tot uitzetting was veroordeeld.

Jeffrey Archaga werd vorige maand aangehouden voor vuurwapenbezit en het rijden zonder rijbewijs.

Deportatie

Nassau County werkt actief samen met ICE, in tegenstelling tot zogenoemde “sanctuary cities” zoals New York, die federale inmenging beperken. Sinds februari zijn er in de county meer dan 1.400 illegale immigranten vastgehouden voor deportatie, waarvan vijftig in speciaal gereserveerde cellen.

Voorbeeld

Burgerrechtenorganisaties waarschuwen dat ICE vaak mensen publiekelijk als gevaarlijke criminelen neerzet voordat een rechter uitspraak heeft gedaan, en dat niet alle arrestanten een zwaar strafblad hebben. Toch gebruikt ICE de Nassau County-zaak nadrukkelijk als voorbeeld van de harde aanpak van buitenlandse bendes.

Leden van de bende worden naar een gevangenis in El Salvador getransporteerd, waar ze in kooien worden vastgehouden.