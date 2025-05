2 mei 2025

Amerikaanse kustwacht pakt cocaïne bij Canarische Eilanden

De Amerikaanse Kustwacht (USCG) heeft in de buurt van de territoriale wateren van Spanje ruim 4,5 ton cocaïne onderschept op een vissersboot. De operatie vond al midden april plaats maar is nu pas naar buiten gebracht. De actie op circa 2.030 kilometer ten westen van Las Palmas, nabij de Canarische Eilanden is opmerkelijk. Het is voor het eerst dat de Amerikanen zo ver van de Amerikaanse kust cocaïne onderscheppen.