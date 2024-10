Amerikaanse rapper Ralan Styles doodgeschoten bij overvalpoging

Volgens verschillende bronnen werd Robinson neergeschoten toen een man zijn ketting wilde stelen, wat uitmondde in een gewelddadige confrontatie. Daarbij werd het slachtoffer neergeschoten en dodelijk geraakt. De politie arresteerde al snel de 24-jarige Mahamood Hassan op verdenking van moord. De verdachte heeft een crimineel verleden; hij werd voorheen aangeklaagd voor huisvredebreuk en diefstal.

Viraal

Ralan Styles, oorspronkelijk afkomstig uit Tallahassee, Florida, was vooral bekend om zijn virale hit Baby Shark. Hij maakte een mix van melodieuze trap en RnB, die aan populariteit won in de hiphopscene. Zijn eerste single was het nummer Dancing with the Devil in 2020. In 2021 volgde zijn debuutalbum Radiance, maar door het nummer Baby Shark uit 2022 kreeg hij meer bekendheid. Het nummer bereikte binnen enkele weken ruim 10 miljoen streams en de YouTube-video heeft bijna 2 miljoen views.