1 november 2025

Amerikaanse rechter twijfelt aan betrouwbaarheid Sky ECC-bewijs in megazaak

Een federale rechter in New York heeft in de strafzaak tegen de Montenegrijnse ex-bokser Goran Gogic – over de smokkel van een monsterpartij van 17 ton cocaïne – bepaald dat de bewijzen afkomstig uit het versleutelde berichtenplatform Sky ECC niet zonder meer als betrouwbaar of toelaatbaar mogen worden beschouwd. Volgens de rechter bestaat er onvoldoende zekerheid over de herkomst, creatie en integriteit van dit digitale materiaal.