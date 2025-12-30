 Meteen naar de content
30 december 2025

Amerikaanse vliegtuigverkoper in beeld bij cocaïnetransporten

Een internationale journalistieke reconstructie heeft de verkoop van privévliegtuigen door een Amerikaanse verkoper aan snokkelaars van cocaïne blootgelegd. Het gaat om toestellen die zijn verkocht door bedrijven gelinkt aan Lance Zane Ricotta, een voormalige vliegtuighandelaar uit Californië. De bevindingen komen uit onderzoek van Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). Volgens het OCCRP-onderzoek zijn sinds 2014 minstens dertig vliegtuigen verkocht door ondernemingen die aan Ricotta kunnen worden gelinkt.

Laatste Nieuws

Vliegtuigen duiken op bij cocaïnezaken

Van elf van die toestellen is later vastgesteld dat ze zijn onderschept, onderzocht of aangetroffen in zaken rond cocaïnesmokkel of andere verdachte activiteiten buiten de Verenigde Staten.

Dit is een exclusief artikel. Registreer met een geldig e-mailadres om het te kunnen lezen. Dat kan ook anoniem.

Inloggen Word lid

Elke dag nieuws en context over crime

Doneer aan Crimesite

Werkt de knop niet? Klik dan op Tikkie om je donatie te doen.