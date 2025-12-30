30 december 2025

Amerikaanse vliegtuigverkoper in beeld bij cocaïnetransporten

Een internationale journalistieke reconstructie heeft de verkoop van privévliegtuigen door een Amerikaanse verkoper aan snokkelaars van cocaïne blootgelegd. Het gaat om toestellen die zijn verkocht door bedrijven gelinkt aan Lance Zane Ricotta, een voormalige vliegtuighandelaar uit Californië. De bevindingen komen uit onderzoek van Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). Volgens het OCCRP-onderzoek zijn sinds 2014 minstens dertig vliegtuigen verkocht door ondernemingen die aan Ricotta kunnen worden gelinkt.