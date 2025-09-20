Amsterdam onderzoekt legale verstrekking van crack

Eerste ter wereld Gebruikers zouden in het plan de drug dan in een gecontroleerde setting krijgen, in plaats van via de illegale markt. Het gaat voorlopig om een verkenning; voor het onderzoek is ruim 100.000 euro uitgetrokken. Als het daadwerkelijk tot een pilot komt, zou Amsterdam de eerste plek ter wereld zijn waar crack – of basecoke – medisch wordt verstrekt.

De aanpak lijkt op het experiment met heroïneverstrekking in de jaren negentig, dat destijds zorgde voor minder criminaliteit, minder overlast en minder overdoses.

Toenemend gebruik

Volgens emeritus hoogleraar Wim van den Brink, voorzitter van Mainline, neemt het aantal crackgebruikers in Nederland toe, vooral onder daklozen. ‘Deze groep is vaak niet meer in staat om hulp te accepteren. Stoppen is voor hen ontzettend moeilijk’, zegt hij.

Voordelen

Betrokkenen bij het onderzoek, zoals belangenvereniging MDHG, zien voordelen. Directeur Dennis Lahey: ‘Door crack in een legale setting te verstrekken, verklein je de rol van dealers en de criminaliteit die erbij hoort. Harder straffen heeft geen zin, dat hebben we de afgelopen 30 jaar wel gezien.’

Ook de gemeente benadrukt de gezondheidswinst: stabielere toegang tot een schoon product, minder afhankelijkheid van de straatmarkt en meer contact met hulpverlening.

Gebruiker

Gebruiker Sikko Riedstra (30 jaar verslaafd aan crack) steunt het idee. Hij wijst op de onbetrouwbare kwaliteit van straatcrack en verwacht dat legale verstrekking criminaliteit kan terugdringen. ‘Mensen doen gekke dingen om drugs te krijgen. Ik denk dat je hiermee veel problemen kunt voorkomen, en voorkomen is beter dan genezen.’

Door de groeiende groep crackgebruikers heeft Amsterdam al gebruiksruimtes geopend. Het onderzoek moet uitwijzen of gecontroleerde verstrekking van crack daar een aanvulling op kan zijn.



