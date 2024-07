Amsterdammer (18) vrijgesproken van explosie in Den Bosch

Connect on Linked in

De rechtbank in Den Bosch heeft vrijdag een 18-jarige man uit Amsterdam vrijgesproken van het veroorzaken van een explosie die in december 2022 in Den Bosch plaatsvond. Volgens de rechtbank is niet komen vast te staan dat de verdachte de ontploffing veroorzaakte.

Vuilniszak

In de nacht van zaterdag 2 op zondag 3 december 2022 vond er een explosie plaats bij een woning aan de Zirkoon in Den Bosch. Op camerabeelden is volgens de rechtbank te zien hoe er vlak voor de explosie iemand met een vuilniszak naar het huis loopt en vervolgens zonder zak weer wegloopt. Na de ontploffing wordt een zak teruggevonden met resten van explosief materiaal. Aan de buitenkant van de vuilniszak zit dna van de verdachte.

Tv-programma’s

De moeder van de verdachte belde hem rond het tijdstip van de explosie. Deze oproepen zijn echter niet beantwoord. De tv-programma’s Bureau Brabant en Opsporing Verzocht besteedden in april 2023 aandacht aan de zaak. De verdachte attendeerde anderen op de uitzendingen.

Volgens de rechtbank kan worden vastgesteld dat het dna van de verdachte op de vuilniszak terecht kwam. Toch kan daarmee volgens de rechtbank niet de conclusie worden getrokken dat hij de explosie veroorzaakte; een vuilniszak is namelijk een gemakkelijk te verplaatsen object. De verdachte ontkent elke betrokkenheid en zegt dat hij thuis in Amsterdam een vuilniszak van de rol trok en die achterin een auto heeft gelegd, maar dat hij zelf niet in Den Bosch is geweest.

Represailles

Hij weet inmiddels welke personen bij de explosie betrokken zijn, maar wil hun namen niet noemen uit vrees voor represailles. Ook verklaart de verdachte dat hij zijn telefoon wel eens uitgeleend heeft. De telefoongesprekken over uitzendingen van Omroep Brabant en Opsporing Verzocht kan hij zich niet herinneren.

Onduidelijk signalement

Het lijkt erop dat de verdachte in die bewuste nacht niet thuis was omdat zijn moeder hem belde, maar de rechtbank kan niet vaststellen dat hij in Den Bosch was op de dag of het tijdstip van de ontploffing. De persoon op de camerabeelden is niet geïdentificeerd en het signalement is onduidelijk. Er zijn verder geen getuigen die de verdachte op de plaats delict hebben gezien.

Onvoldoende bewijs

Uit de bewijsmiddelen blijkt weliswaar dat hij de vuilniszak vast heeft gehad, dat hij zocht op het adres van de explosie en dat hij Bureau Brabant en Opsporing Verzocht nauwlettend in de gaten hield. Dit is volgens de rechtbank echter onvoldoende om vast te stellen dat hij een wezenlijke bijdrage aan de explosie leverde. De rechtbank spreekt hem daarom vrij.