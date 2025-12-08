Amsterdammer (25) in Frankrijk aangehouden voor dodelijke schietpartij in Rotterdam

TGO Na de vondst van de overleden man op maandagochtend 17 november werd ’s avonds een Team Grootschalige Opsporing (TGO) gestart. Uit onderzoek blijkt dat de man om het leven is gekomen als gevolg van een schietincident en dat er sprake is van een misdrijf.

Overleveringsprocedure

Een team van 20 rechercheurs deed de afgelopen weken sporenonderzoek, buurtonderzoek en bekeek camerabeelden. Dit leidde op donderdag 4 december tot de arrestatie van een 25-jarige man uit Amsterdam. Hij werd op verzoek van de Nederlandse autoriteiten in Frankrijk opgepakt. De Nederlandse autoriteiten zullen de overleveringsprocedure in gang zetten.

Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Over een motief voor de dodelijke schietpartij is nog niets bekend.