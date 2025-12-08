Amsterdammer (25) in Frankrijk aangehouden voor dodelijke schietpartij in Rotterdam
Een 25-jarige man uit Amsterdam is donderdag aangehouden in Frankrijk op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij aan de Huniadijk in Rotterdam-IJsselmonde. Op 17 november werd een 59-jarige man overleden aangetroffen in zijn woning aan de Huniadijk.
TGO
Na de vondst van de overleden man op maandagochtend 17 november werd ’s avonds een Team Grootschalige Opsporing (TGO) gestart. Uit onderzoek blijkt dat de man om het leven is gekomen als gevolg van een schietincident en dat er sprake is van een misdrijf.
Overleveringsprocedure
Een team van 20 rechercheurs deed de afgelopen weken sporenonderzoek, buurtonderzoek en bekeek camerabeelden. Dit leidde op donderdag 4 december tot de arrestatie van een 25-jarige man uit Amsterdam. Hij werd op verzoek van de Nederlandse autoriteiten in Frankrijk opgepakt. De Nederlandse autoriteiten zullen de overleveringsprocedure in gang zetten.
Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Over een motief voor de dodelijke schietpartij is nog niets bekend.