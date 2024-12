9 december 2024

Amsterdammer (30) overleden na dodelijk geweldsincident in Amsterdam-Oost

Bij een dodelijk geweldsincident op de Pontanusstraat in Amsterdam-Oost is zondagavond een 30-jarige man uit Amsterdam overleden. Het Team Grootschalige Opsporing doet onderzoek naar de zaak en is op zoek naar één of meer verdachte(n).