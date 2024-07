‘Amsterdammers verdacht van reeks (mislukte) plofkraken’

Connect on Linked in

Twee Amsterdammers staan momenteel voor de rechtbank voor onder meer de plofkraak op de Rabobank aan het Osddorpplein in Amsterdam-Osdorp in 2020. Volgens Het Parool legt justitie aan Nousair T. (27) en Issam L. (32) een reeks (mislukte) plofkraken ten laste. Dinsdag was er een voorbereidende zitting in het strafproces tegen de twee.

Kwetsbaarheid

Het gaat om kraken die in 2020 in Amsterdam, Kaatsheuvel en net over de grens in Duitsland plaatsvonden. De daders richtten zich met name op een kwetsbaarheid bij afstortkluizen.

De twee verdachten zouden bovendien in harddrugs hebben gehandeld, en Nousair T. ook in (automatische) vuurwapens.

Ze zijn in april van dit jaar, na langdurig onderzoek, gearresteerd.

Kaatsheuvel

Samen met anderen waren ze in de nacht van 12 op 13 april 2020 de daders van de kraak op de afstortkluis van de Rabobank op het Osdorpplein, aldus het Openbaar Ministerie. De ontploffing leidde tot veel schade, maar de buit was slechts 8045 euro. Twee weken eerder was in Kaatsheuvel bij een afstortkluis van de Rabobank 61.000 euro buitgemaakt.

Ook de afstortkluis van de ING in winkelcentrum Pakhuis Brazilië op de Oostelijke Handelskade in Amsterdam was, op 5 juli 2020, doelwit, maar die mislukte.

Ook plofkraken op vestigingen van de Sparkasse in plaatsjes net over de grens mislukten.

EncroChat

Tegen Nousair T. staan elf verdenkingen op de rol, tegen Issam L. acht.

Justitie ziet het bewijs vooral in door de politie in respectievelijk 2020 en 2021 gekraakte berichten van EncroChat en Sky ECC.

De advocaten hebben de rechtbank gevraagd om de rechtmatigheid van dat bewijs te onderzoeken. Verzoeken daarover zijn de afgelopen jaren door de meeste rechtbanken en ook de Hoge Raad afgewezen.

Op 11 oktober is de volgende voorbereidende zitting, de twee verdachten blijven tot die tijd vast zitten.