‘Amsterdams-Italiaanse drugshandelaar Imperiale deed zaken met heerser Dubai’

(Beeld: Imperiale tijdens zijn arrestatie in Dubai)

Voorzitter raad van bestuur

Het gaat om het bedrijf, AA Real Estate Development. Imperiale was daar in de jaren vanaf 2010 bij betrokken. Hij was toen op de vlucht voor de Italiaanse justitie ondergedoken in Dubai. Naast zijn functie als voorzitter van de raad van bestuur van AA Real Estate Development, had Imperiale ook een belang in het bedrijf via een lokaal bedrijf, samen met verschillende andere Italiaanse en Emirati burgers.

Een maand nadat de Spaanse autoriteiten een arrestatiebevel voor Imperiale hadden uitgevaardigd en in augustus 2014 om zijn uitlevering hadden verzocht trad bij terug bij AA Real Estate. Een Italiaanse kennis kreeg zijn belang van 49 % in handen.

Het jaar daarop ging dat bedrijf zaken doen met Sheikh Marwan bin Mohammed Al Maktoum, de zoon van Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, sinds 2006 de heerser van Dubai.

De jongere Al Maktoum tekende in november 2015 een contract om een ​​meerderheidsbelang te verwerven in AA Real Estate Development, een overeenkomst die mede werd ondertekend door Imperiale — optredend als vertegenwoordiger van Atef Karrani, die de andere 51 procent van het bedrijf in handen had.

Cocaïneleverancier

Imperiale kwam oorspronkelijk uit Napels, de thuisbasis van de Camorra, en verhuisde begin jaren negentig naar Amsterdam. Hij stapte in de softdrugs, maar werd al snel een belangrijke cocaïneleverancier voor de Camorra.

Imperiale verhuisde rond 2006 naar Spanje en in 2010 woonde hij in Dubai. Daar presenteerde hij zich als vastgoedontwikkelaar terwijl hij tegelijkertijd duizenden kilo’s cocaïne uit Zuid-Amerika naar Europa verhandelde, aldus de Italiaanse justitie. In Italiaanse gerechtelijke documenten staat hij in drie maanden in 2020 3,2 miljoen euro uitgaf aan ‘persoonlijke uitgaven’.

Taiwan

Hij kocht een kunstmatig eiland dat bekendstaat als “Taiwan” voor 13 miljoen euro. Dit eiland maakte deel uit van een grote archipel in de vorm van de zeven continenten en werd gebouwd door een bedrijf dat eigendom was van de regering van Dubai.

De Italiaanse recherche dacht dat hiermee drugsgeld werd witgewassen. Een Italiaanse rechter heeft uiteindelijk Taiwan Island in beslag genomen.

In 2015 werd Imperiale, naast de Spaanse aanklachten, door een rechter in Napels, aangeklaagd voor drugshandel. Italië volgde in 2016 met een uitleveringsverzoek aan de VAE, dat ook onbeantwoord bleef, totdat in 2021 Imperiale in Dubai werd gearresteerd en naar Italië gebracht.

‘Zwart gat’

Autoriteiten in de Verenigde Arabische Emiraten hebben geweigerd commentaar te geven op de publicatie.

Dubai is een toevluchtsoord voor vermeende criminelen zoals Daniel Kinahan uit Ierland, en veroordeelde criminelen zoals Ridouan Taghi uit Nederland en de Nederlands-Bosnische Edin G..

Een deskundige noemt de VAE ‘een zwart gat voor wetshandhaving’. Hoewel het land bijvoorbeeld met Nederland, en binnenkort met Ierland, verdragen heeft op het gebied van internationale justitiële samenwerking, is niet transparant hoe het rechtssysteem er functioneert.

