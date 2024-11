‘Amsterdamse cokeverdachte in Portugal op de vlucht’

Appartement De 48-jarige Ícaro L.G. is afgelopen juli gearresteerd in een appartement in Lissabon. Justitie in Nederland verdenkt hem van grootschalige cocaïnehandel en betrokkenheid bij de ontvoering van een vrachtwagenchauffeur in Rotterdam in augustus 2021.

Die ontvoering gebeurde bij een rip van 1950 kilo cocaïne, zo blijkt volgens justitie uit onderschepte berichten van Sky ECC.

Maximale termijn

Volgens Portugese media heeft het hooggerechtshof in Portugal L.G. eind vorige maand onder voorwaarden op vrije voeten gesteld omdat de maximale termijn van zijn voorlopige hechtenis van zestig dagen was overschreden. Mogelijk heeft het Nederlandse Openbaar Ministerie documenten in de zaak te laat of niet aangeleverd.

Ícaro L.G. beschikt over de Nederlandse, Portugese en Braziliaanse nationaliteit.