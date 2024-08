‘Amsterdamse crimineel Anis B. aangehouden in Dubai’

Connect on Linked in

De voortvluchtige Amsterdamse crimineel Anis B. is in Dubai gearresteerd. Nederland zal om zijn uitlevering vragen, onder meer voor betrokkenheid bij de liquidatie van Serdar Ay in 2020 in Amsterdam-Osdorp. Dit meldt Het Parool woensdag.

Beeld: Anis B. is genoemd als een van de schutters die Serdar Ay (foto) doodschoot, in oktober 2020.

Doelwit

Anis B. (30) was in Amsterdam begin 2021 doelwit van meerdere moordcommando’s. Op 16 mei 2021 openden twee schutters met automatische wapens het vuur op de auto waarin Anis B. en zijn vriendin Ayla Mintjes zaten. Niet doelwit Anis B., maar Mintjes werd dodelijk getroffen. Anis B. vluchtte naar het buitenland.

Schutter

Anis B. is genoemd als een van de schutters die op 20 oktober 2020 Serdar Ay doodschoten in Osdorp. Ay reed in de zwarte Volkswagen Polo van de Amsterdams-Marokkaanse crimineel die de daders eigenlijk moesten liquideren. De crimineel voor wie Serdar Ay was aangezien, kreeg naar eigen zeggen nadien van ‘een jongen met spijt’ te horen wie de twee schutters waren: Anis B. en Mouad K.

Onduidelijk

Het Amsterdamse Openbaar Ministerie wil de arrestatie van Anis B. in Dubai tegenover Het Parool niet bevestigen. Het is onduidelijk of en op welke termijn Anis B. aan Nederland wordt uitgeleverd. Nederland heeft met Dubai sinds een jaar wel een uitleveringsbedrag.