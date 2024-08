Amsterdamse mag terugkeren in door explosies geteisterde woning

Connect on Linked in

Een vrouw in Amsterdam die door de woningbouwvereniging uit huis zou worden gezet, omdat haar huis het doelwit was van aanslagen met explosieven, mag daar van de rechter blijven wonen. De rechter vindt dat zij niet persoonlijk verantwoordelijk is voor de situatie.

door Joost van der Wegen

Beeld: de rechtbank in Amsterdam

Op 17 februari van dit jaar ging er een explosief af in de buurt van de woning van de vrouw in Amsterdam-Oost, aan de Zeeburgerdijk. Uit onderzoek van de politie bleek daarna dat een goede vriend van de bewoonster, die bij haar over de vloer komt, al een tijdje wordt bedreigd. De man is horeca-ondernemer en denkt dat de bedreiging komt van de kant van een partij die uit is op een pand van hem in Rotterdam. Hij stelt dat ook zijn partner wordt bedreigd, stelt hij, door een ‘oude bekende’ die zijn groothandel wilde overnemen. ‘Vanaf dat moment begonnen er bedreigingen, chantage en intimidaties’, verklaarde de man bij de politie. Ook zijn de kinderen van mijn partner in Amsterdam-Noord bedreigd.’

Niet lang daarna volgden weer twee ontploffingen bij de woning. Ook werd er brand gesticht bij een auto die er vlakbij stond geparkeerd. Daarop besloot de burgemeester de woning te sluiten. De woningbouwvereniging wilde daarna ook de huurovereenkomst ontbinden. Ze vindt dat de aanwezigheid van haar vriend in het huis, voor gevaar zorgt voor de omwonenden. Het risico op nieuwe explosies is te groot.

De bewoonster maakte daarop bezwaar. Ze stelt dat de politie alleen een vermoeden heeft dat haar vriend het doelwit is, en geen bewijs. Ook wijst ze erop dat er al tien jaar een langslepend conflict speelt tussen twee groepen buren in de straat, waarvan niet uitgesloten moet worden dat het met de explosies te maken heeft. Daarnaast heeft haar vriend verklaart, dat hij niet langer in de buurt van de woning zal komen.

De kantonrechter heeft woensdag besloten dat de vrouw in de woning mag blijven. Die stelt dat de vrouw de situatie niet persoonlijk verweten kan worden. Ook is ze geen slechte huurder geweest. Verder merkt de rechter op dat de burgemeester niet heeft besloten tot verlenging van de sluiting van de woning. Daaruit concludeert hij dat de gemeente de terugkeer van de vrouw naar de woning ook geen onaanvaardbaar risico vindt.

Tijdens de behandeling van de zaak op 24 juli vroeg de rechter de vrouw meerdere keren waarom ze zeker wist dat er niet nog een explosief zou afgaan bij haar huis. De 56-jarige vrouw antwoordde daarop: ‘Dat weet ik gewoon. De bommen waren niet voor mij bestemd.’

Bij de zitting waren ook zeven buren van de vrouw aanwezig, schrijft Het Parool. Zij wilden dat hun buurvrouw naar haar woning kon terugkeren. Zij vinden haar een slachtoffer, dat door de woningbouwvereniging als dader is neergezet. De vrouw woont al 45 jaar in de woning. ‘De dijk is mijn thuis.’

