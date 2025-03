1 maart 2025

Amsterdamse politie zoekt eigenaar van vergeten rugtas vol drugs

De Amsterdamse politie is op zoek naar de eigenaar van een rugzak die is achtergebleven in het openbaar vervoer. Politie Basisteam Centrum-Burgwallen zegt daarbij wel dat de eigenaar een geldig identiteitsbewijs en een pyjama mee moet nemen voor wat gratis ‘overnachtingen in ons karige staatshotel’. In de rugtas zaten verschillende soorten drugs.