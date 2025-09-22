Amsterdamse schietvereniging waar politie inval deed voor half jaar op slot
Een schietvereniging aan de Jan Rebelstraat in Amsterdam-Osdorp, waar de politie op 11 september een inval deed, is vrijdag op last van burgemeester Halsema voor een half jaar gesloten. In beide gedeelten van het pand zijn onder andere (doorgeladen) vuurwapens en munitie aangetroffen. Er werden vijf verdachten aangehouden.
Het pand bestaat uit twee gedeelten: een publiek toegankelijke ruimte en een woning. De publiek toegankelijke ruimte is gesloten voor zes maanden en de woning voor drie maanden. De sluiting van de publiek toegankelijke ruimte geldt op grond van de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) en de woning op grond van de Gemeentewet.
Volgens de gemeente Amsterdam is de per directe sluiting nodig “om de openbare orde onmiddellijk en blijvend te herstellen”.
Honderden wapens
De politie deed enkele dagen onderzoek naar het pand aan de Jan Rebelstraat, op steenworp afstand van de extra beveiligde rechtbank De Bunker. In beide gedeelten van het pand zijn in meerdere openstaande kluizen onder andere (doorgeladen) vuurwapens en munitie aangetroffen.
Volgens AT5 gaat het om honderden wapens die zijn aangetroffen: pistolen, shotguns, lange wapens en revolvers. De politie vond ook meerdere zakjes softdrugs, een dolk en een kogelwerend vest. Bij eerdere controles de laatste jaren bleek al dat bij de schietvereniging sprake was van ‘significante administratieve tekortkomingen’. Zo ontbraken er tientallen wapens die wel op de administratie stonden.
Mogelijke criminele activiteiten
Naast de wapens werden er volgens AT5 meerdere ‘attributen’ gevonden zoals luxe horloges, illegale sigaretten, gezichtsbedekkende kleding en een boksbeugel, wat volgens de politie duidt op mogelijke criminele activiteiten. Ook bleek dat de kantine werd uitgebaat zonder exploitatievergunning.