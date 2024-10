Amsterdamse taxichauffeur gepakt met 40 kilo pillen en 9 kilo wiet

De taxichauffeur werd rond 17.45 staande gehouden tijdens een integrale verkeerscontrole, die werd uitgevoerd door de gemeente Haarlem, Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en het Openbaar Ministerie. In zijn taxi bleek grote hoeveelheid pillen te liggen. In totaal ging het om ruim 40 kilo, vermoedelijk zijn het xtc-pillen. Ook werd 9 kilo aan wiet gevonden in het voertuig.



De vermoedelijke waarde van de aangetroffen drugs betreft volgens de politie ongeveer 600.000 euro. De man is na de vondst aangehouden. Hij zit nog vast en zijn betrokkenheid wordt onderzocht.