Amsterdamse tiener aangehouden met vuurwapen voor drillrapvideo

De politie heeft donderdag in de Karperstraat in Amsterdam-Zuid een 17-jarige Amsterdammer aangehouden op verdenking van vuurwapenbezit. De jongen was met zeven anderen bezig met het opnemen van een drillrapvideoclip.

Rond 19.50 zagen surveillerende agenten een groep van acht jongeren gekleed in hoodies tussen de schuren en garages op de Karperstraat (Schinkelbuurt) staan. Onder hen ook een jongen die een bivakmuts droeg en een cameraman. De groep was bezig met het opnemen van een drillrapvideo. Na controle van de groep bleek een 17-jarige Amsterdammer een echt vuurwapen (een omgebouwd gasalarmpistool). De tiener is aangehouden.