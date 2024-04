Verdachten voortvluchtig na plofkraak in Franeker (VIDEO)

Connect on Linked in

Bij een geldautomaat aan de Voorstraat in Franeker heeft donderdagnacht rond 03.40 een plofkraak plaatsgevonden. De verdachten zijn mogelijk op meerdere scooters gevlucht.

De pinautomaat is volledig verwoest door de explosie. Het is onbekend of er iets is buit gemaakt. De hulpdiensten, waaronder ook de brandweer en ambulance, kwamen uit voorzorg ter plaatse. Ook werd de omgeving ruim afgezet.

EOD

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft ter plaatse onderzoek verricht om te controleren of het pand, waar de geldautomaat gevestigd is, veilig is. Dat onderzoek was rond 07.40 afgerond. Daarna is het sporenonderzoek door de Forensische Opsporing opgestart. Er wordt onderzoek gedaan naar het gebruikte explosief en wat er buit is gemaakt.

Geldbriefjes

Omroep Friesland schrijft dat de pinautomaat gevestigd zat in de gevel van het Keatsmuseum, het oudste sportmuseum van Nederland. Door de explosie is de geldautomaat uit de muur geblazen en raakte de gevel zwaar beschadigd. De straat lag bezaaid met brokstukken en ook geldbriefjes.

Meerdere verdachten

De verdachten zijn mogelijk op meerdere scooters gevlucht via de Kleienburg. Er is nog niemand aangehouden. De politie meldt dat het onderzoek volop gaande is. Ook spreekt ze met getuigen en bekijkt ze camerabeelden uit de omgeving.