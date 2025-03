Anderhalf jaar cel voor ex-politieagent voor verkopen informatie

Ambtsgeheim In de uitspraak schrijft de rechtbank dat de man meerdere keren onbevoegd vertrouwelijke informatie in de politie systemen heeft opgezocht en daarin gegevens van derden heeft geraadpleegd. Verder heeft hij zijn ambtsgeheim geschonden door deze informatie te delen met anderen.

De straf is hetzelfde als was geëist door de officier van justitie.

Vijftien bevragingen

In ruil voor het doorgeven van informatie heeft de ex-politieambtenaar geldbedragen ontvangen. De geldbedragen kreeg hij van een 37-jarige medeverdachte uit Almere. Het gaat om in totaal ongeveer vijftien bevragingen over een langere periode.

Deze 37-jarige man is veroordeeld tot een gevangenisstraf van twintig maanden voor onder meer het omkopen van de ex-politieambtenaar, het verkopen van wiet en het aanwezig hebben van een omgebouwd vuurwapen. Bij de doorzoeking in de woning van de 37-jarige medeverdachte trof de politie ook (knal)munitie, een alarmpistool en een hoeveelheid MDMA aan.