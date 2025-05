Andrew en Tristan Tate aangeklaagd voor verkrachting en mensenhandel in het VK

Beeld: Andrew Tate

Aanklachten

In totaal gaat het om 21 aanklachten: tien tegen Andrew en elf tegen Tristan. De beschuldigingen hebben betrekking op vier vrouwen en dateren van 2012 tot 2015.

De aanklachten volgden deze week, op een onderzoek van de politie in het Engelse Bedfordshire. In 2024 werd een Europees arrestatiebevel uitgevaardigd, waarna een Roemeense rechtbank instemde met de uitlevering van de broers aan het VK. De uitlevering is echter uitgesteld totdat lopende strafzaken in Roemenië zijn afgehandeld.

Doelwit

De broers ontkennen alle beschuldigingen en beweren dat ze het doelwit zijn van een samenzwering. Ze hebben ook geprobeerd om vermeende slachtoffers en critici het zwijgen op te leggen door middel van intimidatie en juridische stappen. Zo zouden ze vanuit de gevangenis in Roemenië pogingen hebben ondernomen om getuigen te beïnvloeden, schrijft The Times.

Verkrachting

Naast de strafzaken lopen er ook civiele procedures tegen de broers. In het VK hebben vier vrouwen een civiele rechtszaak aangespannen wegens verkrachting en mishandeling. Deze zaak staat gepland voor 2027.