28 april 2025

Antwerpen: 2,3 ton cocaïne gepakt op containerterminal

Een poging van drugssmokkelaars om in Antwerpen een grote partij cocaïne in een onverdachte container over te laden is mislukt. Op een containerterrein in Antwerpen is op 17 april 2025 ruim 2,3 ton cocaïne in beslag genomen en zijn drie mannen gearresteerd. Dat heeft het Antwerpse parket maandag bekend gemaakt.