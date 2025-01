11 januari 2025

Antwerpen: 60% minder cocaïne in beslag genomen

In 2024 is in de Antwerpse haven 60% minder cocaïne in beslag genomen dan in het recordjaar 2023. Dat maakte het Belgische ministerie van Financiën donderdag bekend. In 2024 is er ongeveer 44.000 kilo gepakt, vergeleken met 116 ton in 2023.