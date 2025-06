Antwerpen: flinke cocaïnevangst uit Brazilië

De vondst werd gedaan op kaai 913 in een container met ferrosilicium (een legering van ijzer en silicium) die afkomstig was uit Brazilië.

Er is voor zover bekend niemand aangehouden.

Ferrosilicium wordt meestal in brokken aangevoerd. Het is een essentieel productiemiddel in de metallurgie, met name in de staalindustrie. Het wordt onder meer gebruikt gesmolten staal te zuiveren.