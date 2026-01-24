Antwerpen: uithalers gearresteerd en 140 kilo cocaïne gepakt

De Scheepvaartpolitie kreeg in de nacht van woensdag op donderdag melding van een verdachte situatie bij die kaai 730. Vier personen zouden daar bezig zijn cocaïne uit een container te halen. Het viertal is ter plaatse gearresteerd, aldus het Antwerpse parket.

Naar aanleiding van de arrestaties werden enkele containers gecontroleerd. Bij deze controle werd de 140 kilo cocaïne aangetroffen.

De vier mannen zijn 26, 26, 28 en 28 jaar. Ze worden verdacht van poging tot bezit van drugs in vereniging. De raadkamer beslist later over hun verdere voorlopige hechtenis.