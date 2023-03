Antwerpenaar (49) al ruim een week vermist na kidnap in drugsmilieu

Connect on Linked in

De Federale Gerechtelijke Politie Antwerpen en het Antwerpse parket zijn op zoek naar getuigen die meer weten van de inmiddels ruim een week vermiste Antwerpenaar Mohamed Azzaoui (49). Het slachtoffer werd op 22 februari ontvoerd bij een tankstation in Waarloos en is sindsdien spoorloos. De opsporingsinstanties gaan uit van een ontvoering in het criminele milieu.

Mohamed Azzaoui uit het Antwerpse district Wilrijk had op woensdagavond 22 februari een afspraak op de snelwegparking Waarloos langs de E19 richting Antwerpen. Daar werd hij om 20.49 door meerdere gemaskerde mannen in een zwarte VW Golf gesleurd.

Filmpje

Een dag later circuleerden er beelden in het criminele milieu, waarop het slachtoffer bijna naakt en geboeid op een stoel te zien is. Het filmpje is waarschijnlijk kort na de ontvoering gemaakt en verspreid. Volgens Belgische media is op de beelden te zien dat Azzaoui mishandeld is.

1,2 ton coke

De kidnap van Azzaoui verband zou houden met het rippen van een partij van 1200 kilo in de Antwerpse haven. De partij zou zijn gestolen door onbekenden en Azzaoui zou verantwoordelijk zijn gesteld. Het Antwerpse parket en de federale politie nemen de zaak hoog op en zijn op zoek naar getuigen die meer weten of iets verdachts hebben gezien.

De onderzoeksrechter zoekt naar getuigen die op 22 februari tussen 20.45 en 23.00 de Volkswagen Golf tussen de Autolei en de Herentalsebaan of in de buurt hebben gezien. Ook wordt gezocht naar getuigen die in de nacht van 22 op 23 februari in de omgeving van de rotonde van Wommelgem andere verdachte zaken zijn opgevallen.

VW Golf

De gehuurde VW Golf waarin Azzaoui werd ontvoerd, is eerder deze week in beslag genomen in de buurt van de Brusselse firma die de wagen had verhuurd. Er loopt een sporenonderzoek op de auto, maar het voertuig werd ondertussen ook door andere mensen gebruikt, aldus het parket.