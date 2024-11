‘Antwerpse onderzoeksrechter ondergedoken na dreiging uit drugsmilieu’

De onderzoeksrechter werd enkele weken geleden naar een veilige locatie overgebracht, nadat politie en gerecht hadden ontdekt dat een gedetineerde in de gevangenis van Hasselt het op de rechter voorzien zou hebben. De gedetineerde over wie het gaat, is de 27-jarige Abdenor R. uit Deurne, meldt de krant.

Aanslag

R. werd in oktober 2023 nog veroordeeld tot 6 jaar gevangenisstraf omdat hij vanuit de gevangenis een aanslag had laten plegen op de woning van de ouders van drugscrimineel Mounir ‘Gino’ El B. Bij de aanslag werden twee molotovcocktails tegen de gevel van het huis gegooid. Abdenor R. zou de aanslag hebben laten plegen, als vergelding voor de aanslag op de woning van zijn eigen ouders.

Dreigberichten

R. werd overgeplaatst naar de gevangenis in Hasselt, omdat hij er steeds in slaagde om mobiele telefoons te bemachtigen. Vorige week werd een cipier van de Hasseltse gevangenis opgepakt, omdat hij Abdenor R. de gsm zou hebben bezorgd, waarmee hij dreigberichten naar de Antwerpse onderzoeksrechter zou hebben verstuurd.

Weinig kwijt

Het Antwerpse parket wil vanwege veiligheidsrisico’s zo weinig mogelijk kwijt over de zaak. ‘Zolang de bijzondere veiligheidsmaatregelen ten aanzien van de onderzoeksrechter van kracht zijn, gaan we niet inhoudelijk op de zaak in’, laat ze de krant weten.

Verruwing georganiseerde misdaad

‘We voelen ons onveilig in onze job’, zegt een collega-rechter bij de Vlaamse VRT. De voorzitter van De Vereniging van Onderzoeksrechters Van Linthout vertelt dat zijn collega’s hun naam, nummerplaten en andere privé-gegevens zien opduiken in drugsdossiers die zij onderzoeken. Volgens hem is de verruwing van de georganiseerde misdaad het gespreksonderwerp in de wandelgangen.

Een onderzoeksrechter (rechter-commissaris in Nederland) geeft toestemming aan de politie en officier van een justitie om bijzondere opsporingsmethodes te gebruiken, zoals een huiszoeking of het afluisteren van telefoons.

Maatregelen

De Vlaamse onderzoeksrechters eisen betere bescherming van de toekomstige Belgische regering. Zo zouden gebouwen slecht beveiligd zijn. ‘Bovendien zijn de gevangenissen overbevolkt waardoor we mensen niet kunnen opsluiten die er thuis horen. De gevangenissen zijn zo lek als een zeef als je ziet hoeveel gsm’s er circuleren’, zegt Van Linthout. ‘Vanuit de cel kunnen gedetineerden crimineel actief blijven en ons ook bedreigen.’