Antwerpse politiebaas: ‘Een groot deel van de coke zien we niet meer’

Beeld: de haven van Antwerpen

Dalende lijn

De Antwerpse politiebaas Yve Driesen stelt in de Gazet dat de volumes cocaïne die zijn mensen in beslag nemen duidelijk in een dalende lijn zit. Maar het aantal onderscheppingen is daarentegen niet gedaald. ‘We zitten nu aan zo’n 100 inbeslagnames terwijl het jaarlijkse gemiddelde rond de 120 ligt. Qua volume zitten we nu ongeveer op 35 ton cocaïne. Afgezet tegen de voorgaande jaren is dat aan de lage kant. De zendingen die we pakken zijn qua volume dus opvallend kleiner. Ook in Nederland is er een duidelijke daling in de hoeveelheid cocaïne die er wordt onderschept.’

Routes verlegd

Bij de douane in België en Nederland zeggen ze dat de criminelen hun routes hebben verlegd naar andere havens, schrijft de Gazet. Dat zou komen door de steeds strengere controles in Antwerpen en Rotterdam. Driesen reageert daarop: ‘Als die hypothese klopt, zou je toch verwachten dat er in andere havens opmerkelijk meer in beslag genomen wordt? Maar dat is niet het geval. Ik denk dat het probleem veel complexer is.’

De politiechef is gaan navragen hoe het in de bronlanden is gesteld: ‘Wat blijkt? Ook in Colombia en Ecuador dalen de hoeveelheden cocaïne die in beslag worden genomen. Dat is opmerkelijk, want we weten dat de productie in Colombia blijft stijgen omdat er minder plantages worden vernietigd. Die cocaïne moet toch op de één of andere manier naar Europa gebracht worden?’

Impact

Driesen analyseert verder in de Antwerpse stadskrant: ‘Laat ons eens kijken naar de smokkelroutes. Guayaquil is nog altijd onze nummer één als vertrekhaven. De rederijen Maersk en MSC hebben hun activiteiten gestaakt in de haven van Contecon (containerterminal stroomopwaarts, dicht tegen de stad, red.) Maersk is verhuisd naar een terminal aan de monding van de rivier, waar de kans op ‘contaminatie’ van containers kleiner is. MSC heeft zijn activiteiten dan weer verplaatst naar een terminal die een betere reputatie heeft op het vlak van beveiliging. Dat zou mogelijk een impact kunnen hebben op het feit dat we minder cocaïne zien vertrekken.’

Minder

Bij de bekendmaking van de jaarlijkse inbeslagnames kon de Belgische douane elk jaar komen met spectaculaire drugsvangsten. Met 2023 als voorlopig hoogtepunt: 121 ton in beslag genomen cocaïne. Maar aan de reeks records komt dit jaar een even spectaculair einde. In 2024 werd tot nu minder dan 40 ton onderschept.