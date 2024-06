‘Antwerpse strafpleiter bekent poging witwassen voor cocaïnehandelaar’

Connect on Linked in

De Antwerpse strafpleiter Jorgen Van Laer heeft bekend dat hij een ‘poging tot witwassen’ heeft gedaan voor een voortvluchtige cocaïnehandelaar. Volgens de Gazet van Antwerpen heeft Van Laer een verklaring afgelegd in het kader van een deal met het parket van Antwerpen.

Werkstraf

De verdenkingen waren witwassen en deelname aan een criminele organisatie. Van Laer krijgt nu een werkstraf van 150 uur en een boete.

Van Laer treedt vaak op in grote drugszaken. Het parket van Antwerpen startte een onderzoek naar hem op basis van belastende chatberichten die de politie had gelezen na de hack op Sky ECC.

In België kan een verdachte in een zogenaamde VES-procedure mits hij of zij schuld bekent afspraken maken over de bestraffing.

Dubai

Van Laer heeft nu toegegeven dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan een poging tot witwassen, door een voortvluchtige drugscrimineel in Dubai te adviseren hoe hij miljoenen aan drugsgelden zou kunnen witwassen.

De witwasoperatie heeft overigens nooit plaatsgevonden.

De rechtbank moet de afspraak nog wel goedkeuren. Op 28 juni is de uitspraak.

Bressers

Van Laer is ook nog verdachte in een dossier van het federaal parket dat te maken heeft met het grote Kriva Rochem-dossier over cocaïnehandel waarin Flor Bressers een van de hoofdverdachten is.

Van Laer zou aan Bressers hebben gesuggereerd dat het mogelijk zou zijn om rechters bij het Hof van Cassatie om te kopen. Van Laer ontkent dat.

Zie ook:

‘België wil nog vier voortvluchtigen uit Dubai halen’

Advocaat Moszkowicz verdachte in Belgisch drugsonderzoek (UPDATE2)