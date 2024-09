Arena doet aangifte tegen “freeclimbers” na beklimming (VIDEO)

Connect on Linked in

De Johan Cruijff Arena in Amsterdam heeft aangifte gedaan wegens huisvredebreuk tegen twee mannen die vorige week dinsdag het stadion beklommen. Ze deden dat voor en tijdens de Nations League-wedstrijd van Nederland tegen Duitsland. Er zaten ruim 54.000 mensen in de Arena.

YouTube

De Arena ontdekte het voorval pas nadat de mannen dit weekend een video van hun waaghalzerij op YouTube zetten. Op een video van een half uur is te zien hoe de twee “free runners” via de parkeergarage naar boven klimmen, zeer gevaarlijke klimcapriolen uithalen en de wedstrijd filmen.

Onderzoek

Een woordvoerder van de Arena zegt dat het incident wordt onderzocht. ‘De veiligheid van onze bezoekers is en blijft onze hoogste prioriteit, waar nodig zullen we passende maatregelen treffen.’

In de beschrijving bij de video van Freeflow Nation staat. ‘Op de een of andere manier zijn we zonder enige aandacht van de omringende beveiliging, politie en zelfs militairen het stadion uitgekomen,’

Ervaring

De “freeclimbers” zeggen in comments bij de video dat ze ruim tien jaar ervaring hebben en wekelijks gebouwen beklimmen onder allerlei weersomstandigheden. Het gaat ze vooral om de kick.

‘De spanning en het gevoel iets bereikt te hebben wat onmogelijk lijkt als je erover nadenkt. Door ervaring zullen we niet zomaar zomaar vallen. Het is inderdaad waar dat je niet over het hele dak van dit stadion kunt lopen. Sommige plekken zijn waarschijnlijk te zwak om op te staan. Wij weten waar we kunnen lopen en waar we beter niet kunnen lopen.’

Over de slechte beveiliging zeggen ze: ‘Het is inderdaad behoorlijk slecht dat een heel stadion zomaar zonder problemen beklommen kan worden.’

In 2016 werd de Arena ook al beklommen.