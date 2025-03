Arrestant overleden op politiebureau Oss

De verdachte werd onwel na te zijn overgebracht naar het bureau en is nog door agenten gereanimeerd. Ook de ambulance en een traumaheli kwamen ter plaatse, maar dat mocht niet meer baten.

De politie doet nader onderzoek op de binnenplaats van het bureau. Dat gebeurt door de forensische opsporing van een andere eenheid onder leiding van de Rijksrecherche. Dat is standaardprocedure vanwege de onafhankelijkheid.

Groningen

Donderdag overleed ook een 47-jarige man die op 12 maart was aangehouden door de politie in Groningen. De man zonder vaste woon- of verblijfplaats werd op woensdag 12 maart aangehouden op verdenking van winkeldiefstal. Hij werd na zijn arrestatie onwel in het cellencomplex aan de Hooghoudtstraat in Groningen. Hij belandde vervolgens in het ziekenhuis waar hij op 20 maart is overleden. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het overlijden en de toedracht.