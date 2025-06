10 juni 2025

Arrestant uit cellencomplex met spoed naar ziekenhuis

Een arrestant die vast was gezet in het cellencomplex van de politie in Arnhem is zondag met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Volgens het Openbaar Ministerie heeft de man naar alle waarschijnlijkheid in zijn cel medicatie uitgereikt gekregen die niet voor hem bedoeld was.