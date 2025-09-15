Arrestatie in onderzoek naar zware mishandeling rond jeugdgroepen in Beverwijk

(Beeld: Mizzle Media)



De politie meldt maandag dat meerdere aanhoudingen niet worden uitgesloten. De 20-jarige verdachte uit Heemskerk die vrijdagavond werd aangehouden voor opruiing en het verspreiden van valse informatie, zit nog vast en wordt maandag voorgeleid aan de rechter-commissaris.



Maandagochtend brengen wijkagenten bezoeken aan scholen in de gebieden waar de afgelopen dagen onrust was. Zij gaan daar in gesprek met leerlingen, ouders en leerkrachten.

Afgelopen week werden verschillende middelbare scholen in Heemskerk, Beverwijk en Haarlem een dag gesloten in verband met de recente onrust en incidenten in die steden tussen groepen jongeren.

Veiligheidsrisicogebieden

De burgemeesters van Beverwijk en Heemskerk kondigden donderdagavond een noodbevel af. Binnen de aangewezen veiligheidsrisicogebieden in de twee steden geldt een samenscholingsverbod en mag de politie preventief fouilleren. Er zijn meer agenten zichtbaar aanwezig in de wijken en ook worden verschillende gespecialiseerde teams ingezet, waaronder de recherche en het droneteam.

Volgens de politie is er momenteel geen sprake van een onveilige situatie. ‘De politie blijft de ontwikkelingen nauwlettend volgen en zet zich maximaal in om de rust te herstellen en de veiligheid in de omgeving te waarborgen.’

