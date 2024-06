Arrestatie na mogelijke schietpartij in Zwolle

Connect on Linked in

De politie is maandagmiddag met meerdere eenheden uitgerukt naar de Begoniastraat in Zwolle na een melding van een schietpartij. Het is nog onduidelijk of er daadwerkelijk geschoten is. Er zijn volgens de politie geen gewonden. Wel is er iemand aangehouden.

Kruising afgesloten

Iets na 14.00 kwam de politie af op een melding van een mogelijk schietincident in de omgeving van de Begoniastraat. De kruising van de Begoniastraat met de Zonnebloemstraat in de wijk Assendorp is afgesloten voor onderzoek.

Over de aangehouden verdachte is nog niets bekend.

De politie is op zoek naar getuigen en deurbel- of camerabeelden.