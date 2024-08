Arrestatie na ontdekking drugslab in bedrijfspand

Connect on Linked in

De politie heeft vrijdagmiddag in Maarheze een productielocatie voor synthetische drugs aangetroffen. Het lab was niet in werking. In de loop van de middag is in verband hiermee wel een verdachte aangehouden.

Ontdekt

Vrijdagmiddag ontdekte de politie in een bedrijfspand aan het Rondven in Maarheeze een productielocatie voor synthetische drugs. Het lab was op dat moment niet in werking en er was niemand aanwezig. Wel werd in de loop van de middag een verdachte aangehouden. Het onderzoek ging ook zaterdag nog verder.

Nadat informatie was binnengekomen dat er mogelijk een productielocatie voor drugs in het betreffende pand zou zitten, namen politiemensen een kijkje. Omdat zij al snel aanwijzingen hadden dat er inderdaad een lab zou zitten, werd besloten het pand binnen te treden.

Situatie

Aangezien op dat moment niet duidelijk was wat de situatie binnen zou zijn en of er mensen aanwezig waren, werd die inval gedaan door leden van de Dienst Speciale Interventies (DSI). Zij troffen binnen een compleet opgebouwde productielocatie voor synthetische drugs aan. Het lab was op dat moment niet meer in werking, meldt de politie zaterdag in een bericht.

Gesloten

De Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) kwam ter plaatse om het lab in samenwerking met forensisch specialisten te ontmantelen. Aan het einde van de avond werd het pand gesloten en verzegeld en is het gedurende de nacht bewaakt. Het onderzoek werd op zaterdagmorgen hervat. De aangetroffen goederen en drugs zijn afgevoerd en vernietigd.

Aanhouding

Tijdens het onderzoek kwam een 28-jarige man uit Budel als verdachte in beeld. Deze werd aan het einde van vrijdagmiddag in zijn woning aangehouden en is in verzekering gesteld. Bij de doorzoeking van zijn woning werden meerdere gegevensdragers in beslag genomen en zijn er wapens gevonden. Deze zijn in beslag genomen en worden verder onderzocht.

Het onderzoek zal nog geruime tijd in beslag nemen, laat de politie weten. In verband daarmee kan ze niet meer details over de zaak delen.